Paragleiterunfall: Absturz im Schrofengelände

Vordernberg, Bezirk Leoben. In den Morgenstunden stiegen ein 29-Jähriger und ein 39-Jähriger, beide aus dem Bezirk Leoben, gemeinsam zu Fuß vom Präbichl zum Polstergipfel in einer Seehöhe von 1910 Metern auf. Sie beabsichtigten vom Gipfelbereich mit ihren Gleitschirmen ins Tal zu fliegen. Beim Startversuch gegen 08:30 Uhr wurde der Gleitschirm des 39-Jährigen von einer Windböe erfasst, wodurch er seitlich in felsiges Schrofengelände abstürzte. Sein Kollege leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Nach der Erstversorgung wurde der 39-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber C 12 ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, geflogen.