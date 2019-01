Perversling onaniert vor 38-Jähriger im Zug

Ein Mann hat sich Dienstagfrüh in einem Zug von Feldbach nach Graz entblößt und vor einer 38-jährigen Passagierin selbst befriedigt. Er verließ den Waggon am Ostbahnhof in Graz. Die Frau erstattete wenig später eine Anzeige und beschrieb den Verdächtigen: Er hat eine normale Statur, braunes kurzes Haar sowie weiße Hautfarbe mit dunklem Teint, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Die Polizei sucht nach einem 30 bis 35 Jahre alten Mann, der etwa 1,70 Meter groß ist und einen Dreitagebart trug. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter der Telefonnummer 059133/6272 angenommen.