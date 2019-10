Pkw-Lenker von SMS abgelenkt und in Fluss gestürzt

Mürzzuschlag. Ein alkoholisierter 42-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagabend in Mürzzuschlag von der Straße abgekommen und in den Mürzfluss gestürzt. Laut Polizei war er von einer eingehenden SMS abgelenkt worden. Er fuhr gegen die Leitschiene, das Auto überschlug sich und kam auf den Rädern im Bachbett zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbst befreien.