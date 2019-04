Pkw mit Hybrid-Antrieb ging während Fahrt in Flammen auf

Steiermark. Am Sonntagnachmittag mussten die Floriani der Feuerwehr Krieglach zu einem Fahrzeugbrand auf die B72 Richtung Alpl ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache fing ein Pkw mit Hybridantrieb Feuer und geriet in Vollbrand, schreibt die Feuerwehr auf Facebook.

Ein 75-jähriger Pkw-Lenker aus Wien hatte gegen 14.45 Uhr bemerkt, dass im Motorraum seines Autos mit Hybridantrieb Feuer ausgebrochen war. Er konnte sich rechtzeitig aus dem Flammen-Auto retten. Verletzte wurde niemand. Die Bilder aber sehen spektakulär aus.

Der Brand wurde von den Einsatzkräften mit schwerem Atemschutz und Hochdruckrohr gelöscht.

Die B72 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

Zweiter Pkw-Brand

Oberösterreich. Ein Pkw ist in der Nacht auf Sonntag in St. Marien (Bezirk Linz-Land) nach der Kollision mit einem Reh in Brand geraten. Nach der Kollision stieg aus dem Motorraum des Pkw Rauch und es kam zu einem Feuer. Der Motorraum brannte trotz des raschen Eingreifens durch die Feuerwehr fast zur Gänze aus. Der Lenker blieb unverletzt. Ein weiterer Brand eines Pkw ereignete sich auf der Westautobahn (A1).

Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr am Samstagabend mit seinem Pkw auf der A1 aus Richtung Salzburg kommend in Richtung Wien. In Straß im Attergau hielt er das Fahrzeug aufgrund eines Warnhinweises am Pannenstreifen an, berichtete die Polizei. Nachdem der Motor ausgegangen war, bemerkte der Lenker Flammen im Bereich des Motorraumes. Der 55-jährige verließ schnell sein Fahrzeug, welches nach wenigen Minuten in Vollbrand stand.