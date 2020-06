Polizei schoss bei Verfolgungsjagd auf Autoreifen

Der Lenker rammte beinahe einen Streifenwagen und gefährdete einen Polizisten.

Graz, Peggau, Bezirk Graz-Umgebung. Am Dienstagabend lieferte sich ein 37-Jähriger aus Klagenfurt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Gegen 17:00 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Engerthgasse beordert, da sich dort schon seit längerer Zeit ein abgestellter Pkw mit Kärntner Kennzeichen befinden würde. Dies kam einer Passantin verdächtig vor, welche Anzeige erstattete. Polizisten nahmen im verschlossenen Pkw den 37-Jährigen wahr, der einen verstörten Eindruck machte. Nachdem er eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle verweigert hatte, flüchtete er. Sogleich nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

In der Folge fuhr er über die Andritzer Reichsstraße in die Wiener Straße zur Autobahnauffahrt Gratkorn Süd von dort über die A9 in Fahrtrichtung Übelbach, wo er umdrehte und in Fahrtrichtung Graz bis Abfahrt Peggau weiter fuhr. Dort konnten die Polizisten den Mann im Kreuzungsbereich zur B 67 anhalten.

Polizist schoss auf den Wagen des 37-Jährigen

Auf der Flucht fuhr der 37-Jährige rasant und mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit, widersetzte sich trotz Blaulicht und Folgetonhorn mehrmaligen Anhalteversuchen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Weiters rammte er beinahe einen Streifenwagen und gefährdete einen Polizisten. Dabei gab ein Beamter einen Schuss auf den linken hinteren Reifen des Fahrzeuges ab, wodurch niemand verletzt wurde.

Der 37-Jährige weigerte sich nach Anhaltung aus dem Fahrzeug zu steigen, woraufhin die Polizisten eine Scheibe einschlugen, um ihn aus dem Fahrzeug zu holen. Dabei leistete er heftigen Widerstand. Durch die Glassplitter erlitten zwei Polizisten und der 37-Jährige Schnittverletzungen.

Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Andritz überstellt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.