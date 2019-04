Polizei sucht dieses dreiste Diebes-Duo

Steiermark. Bereits am 27. Februar 2019 stahl eine unbekannte Täterin eine im Einkaufswagen abgelegte Geldbörse, in welcher sich neben Bargeld auch eine Bankomatkarte und Kreditkarten befanden. Mit den gestohlenen Karten versuchte die unbekannte Täterin gemeinsam mit einer weiteren weiblichen Person, Bargeld an einem Bankomaten zu beheben. Vermutlich dieselben Täterinnen stahlen am 28. März 2019 in einem Supermarkt eine Handtasche und behoben im Anschluss mit der Bankomatkarte einen Geldbetrag in der Höhe von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© LPD ST

Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun die Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera angeordnet. Auf den Fotos sind in beiden Fällen zwei Frauen ersichtlich, welche mittels verschiedenen Bekleidungsstücken versuchen, ihre Gesichtszüge zu verhüllen. Auffallend ist die korpulente Statur einer der beiden Frauen sowie deren Bekleidungsstil (Stutzen, dazu Ballerina-Schuhwerk, hellblaue bzw. hellrosa Daunenjacke).

© LPD ST

Die Polizei ersucht um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen sind erbeten an die Polizeiinspektion Hartberg 059133-6230125.