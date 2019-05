Postbus völlig ausgebrannt

Bruck-Mürzzuschlag. Gegen 05:30 Uhr bemerkten den Unglücksort in Breitenau am Hochlantsch passierende Autofahrer den in einer Garage geparkten, brennenden Postbus. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr und versuchten das Feuer selbst zu löschen. Leider ohne Erfolg. Der Brand konnte erst nach Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig gelöscht werden. Insgesamt waren 64 Kräfte und elf Fahrzeuge der Feuerwehren Breitenau am Hochlantsch, Pernegg, Gasen, Turnau, Mixnitz und den Betriebsfeuerwehren Breitenau und Böhler im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Brandursache noch unklar

Der abgestellte Postbus brannte zur Gänze aus. Die Garage und das angrenzende Wohnhaus wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zu diesem Zeitpunkt sind Brandursache und Schadenshöhe nicht bekannt und werden durch Brandsachverständigen ermittelt.