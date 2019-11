S-Bahn mit größtem Fahrplan-Plus seit Start

Mitte Dezember gilt der neue Regio-Fahrplan 2020 in der Steiermark.

Graz. Mit dem Dreigestirn S-Bahn, RegioBahn und RegioBus Steiermark wird seit Jahren massiv in in den öffentlichen Verkehr investiert. Verkehrslandrat Anton Lang (SPÖ) stellte am Montag am Hauptbahnhof Bilanz und Zukunft der Regionallinien vor. Der Fahrplan 2020 ist eine der größten Erweiterungen seit Bestehen der S-Bahn. Um die 42 neue Verbindungen wurden damit geschaffen. Verbesserungen wird es fast auf allen Strecken geben. Die S5 fährt nun den ganzen Tag im Halbstundentakt nach Graz – mit dem neuen Bündel Vulkanland, Thermenland, Hartberger Oberland und Aussee werden neben Anrainern und Pendlern auch Touristen unterstützt.