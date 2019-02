Im Prozess um ein groß angelegtes Pyramidenspiel in der Weststeiermark sind am Freitag alle fünf Angeklagten verurteilt worden. Sie wurden allerdings nur wegen Pyramidenspiels verurteilt, vom Vorwurf des Betrugs erfolgte in allen Fällen ein Freispruch. Die bedingten Haftstrafen betragen vier bis sechs Monate. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.