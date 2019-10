Schwer verletzt: Fußgängerin auf Schutzweg erfasst

Voitsberg. Gegen 19.00 Uhr bog die 57-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg bei Grünlicht mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße kommend in die Hauptplatzkreuzung ein, um in der Folge in Richtung Köflach weiter zu fahren. Als sie den zweiten Schutzweg überfuhr, nahm sie plötzlich einen Anprall am rechten vorderen Kotflügel wahr. Dabei wurde die 55-jährige Grazerin vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Zeugenangaben zufolge dürfte die 55-Jährige den Schutzweg bei Dunkelheit in der Eile trotz Rotlicht der Ampel überquert haben, woraufhin es zur Kollision kam.

Die 55-Jährige wurde schwer verletzt vom Notarztwagen ins LKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen. Hinweise auf eine Alkoholisierung konnte nicht erhoben werden.