Schwerverletzte bei zwei Verkehrsunfällen

In der Steiermark sind am Dienstagnachmittag vier Menschen bei Verkehrsunfällen zum Teil schwer verletzt worden.

Halbenrain/Weiz. Im südoststeirischen Halbenrain waren zwei Pkws zusammengestoßen, in Weiz kollidierte ein Auto mit einem Traktor. Die Verletzten wurden in die LKH Bad Radkersburg, Feldbach und Weiz eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.



Eine 60 Jahre alte Autofahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark war kurz nach 17.30 Uhr auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) von Bad Radkersburg kommend in Halbenrain wegen Sekundenschlafs auf die linke Fahrbahn geraten. Dort stieß sie gegen den Pkw eines ebenfalls 60-jährigen Mannes aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land (NÖ). Dabei erlitt der Niederösterreicher schwere Verletzungen an den Rippen und wurde ins LKH Feldbach eingeliefert. Die Südoststeirerin trug schwere Verletzungen im Bereich des Brustbeins davon und wurde ins LKH Bad Radkersburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



In Lebing bei Weiz war ein 38-Jähriger aus dem Bezirk gegen 17.00 Uhr mit seinem Traktor von einem Obstgarten kommend auf die L391 eingebogen. Dabei dürfte er einen in Richtung Lebing fahrenden Pkw, gelenkt von einem 66-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, übersehen haben. Durch den seitlichen Aufprall des Pkw wurde der Traktor umgestoßen, das Auto überschlug sich. Die beiden Lenker wurden in das LKH Weiz eingeliefert. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden von den Feuerwehren Floing, Viertelfeistritz und Weiz geborgen.