Serien-Brandstifter treibt in Graz sein Unwesen

Graz. Ein Unbekannter legt seit Mitte August ständig Kleinbrände in einem Mehrparteienhaus im Grazer Stadtbezirk Ries. Bisher wurden Müllcontainer, Fußmatten, Balkone, Prospekte und Postfächer angezündet. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Zuletzt warf der Brandstifter in der Nacht auf Donnerstag ein brennendes Geschirrtuch auf einen Balkon. Die Ermittlungen liefen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Mieterin in dem Haus im östlichen Stadtbezirk Ries hatte knapp vor Mitternacht über ein gekipptes Fenster Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr sowie eine Nachbarin verständigt, die mit Wasser noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatte. Ein Unbekannter hatte ein brennendes Geschirrtuch auf den Balkon im Hochparterre geworfen, worauf ein Fleckerlteppich Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde niemand.

Am 12. August hatte es zum ersten Mal im Müllraum des Mehrparteienhauses gebrannt, ein Müllcontainer war angesteckt worden. In der Zeit zwischen 13. und 17. September wurden Prospekte im Keller bzw. in Postfächern in Brand gesetzt. Am Dienstagabend zündete der Täter schließlich die Fußmatte vor einer Wohnung an. Alle fünf Brände konnten jeweils rasch gelöscht werden.