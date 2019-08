Ski-Opening in Schladming 2019 mit Electric Dance Music

Das Ski-Opening in Schladming dürfte 2019 vor allem die Herzen der Electronic Dance Music-Fans (EDM) höherschlagen lassen: Am 6. Dezember werden Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies und Mike Williams im Planaistadion auflegen, teilten die Leutgeb Entertainment Group und die Planai-Hochwurzen-Bahnen am Dienstag mit. Die Bühne wird eine riesige Gondel darstellen.

Das Design leitet sich von der neuen Hauptgondelbahn der Planai ab, die seit Monaten gebaut wird und in der kommenden Ski-Saison ihren Betrieb aufnimmt. 153 Gondeln für je zehn Personen und mit einer Förderleistung von 3.800 Personen pro Stunde sollen künftig der steigenden Besucherzahl gerecht werden. Direkt neben der Bahn wird die Bühne errichtet. Weitere gebuchte DJs für das Ski-Opening sind W&W, Da Tweekaz, Wildstylez, Darius & Finlay und die Rockharmonix. Bis 6. November soll das Line-up noch ergänzt werden, hieß es seitens der Veranstalter.

2018 spielten die Toten Hosen mit rockigem Rahmenprogramm zum Ski-Opening in Schladming auf. Das Konzert war mit rund 17.000 Fans ausverkauft.