Sprenggranate in Graz gefunden und entschärft

Im Bereich des Frachtbahnhofs ist in Graz am Samstag eine Sprenggranate entdeckt worden. Nachdem ein Sperrkreis von 50 Meter errichtet wurde, wurde das Kriegsrelikt vom Entminungsdienst entfernt. Evakuierungen waren nach Angaben der Polizei nicht nötig.

Die Sprenggranate hatte eine Länge von 7,5 Zentimeter und tauchte bei Grabungsarbeiten in der Plabutscherstraße auf. Erst am Freitag hatte eine Bewohner von Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf seinem Grundstück eine wesentlich größere Wurfgranate (25 Zentimeter) gefunden. Dieses Kriegsrelikt dürfte durch den Regen an die Oberfläche gespült worden sein.