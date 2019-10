Sturz von Gerüst: 3,60 Meter in die Tiefe

Ramsau am Dachstein, Bezirk Liezen. Gegen 14.30 Uhr waren der 38-Jährige aus Linz und ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen/OÖ auf einem Veranstaltungsgelände mit Arbeiten an einem sogenannten „Fan-Court“ beschäftigt. Dabei verwendeten sie für die Arbeiten an einem Fangzaun ein mittels Rollen fahrbares Gerüst. Als der 58-Jährige dieses weiter schieben wollte, stürzte der 38-Jährige plötzlich rund 3,60 Meter vom Gerüst in die Tiefe und schlug auf dem Asphaltboden auf. Er wurde unbestimmten Grades verletzt vom Roten Kreuz in die Diakonissen Klinik Schladming eingeliefert.