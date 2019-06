Tote Elena: Polizei liest jetzt alle ihre Tagebücher

Stmk. Wie berichtet, wurde die Leiche des Mädchens im Schlafzimmer des Nachbarn Manfred H. in Deutschlandsberg aufgebahrt aufgefunden. Auf der Toten lagen zwei Abschiedsbriefe, die sie geschrieben haben und in denen sie bekundet haben soll, sterben zu wollen. Und, falls es ihr nicht gelänge, dass H. ihr dabei helfen soll. Die offizielle Todesursache war dann Tod durch Erwürgen (durch den in Haft genommenen verdächtigen Nachbarn). Jetzt werden die beiden Briefe von Spezialisten auf ihre Echtheit geprüft. Außerdem werden alle ihre Tagebücher durchforstet, um zu erfahren, ob es sich tatsächlich um einen Fall von Tötung auf Verlangen handeln könnte. Und ob eine 16-Jährige überhaupt einen derartigen Willen äußern kann. Es gilt die Unschuldsvermutung.