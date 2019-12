Verkehrsunfall: Zwei Personen verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Personenkraftwagen wurden Freitagfrüh zwei Personen verletzt.

Graz, Bezirk Eggenberg. Ein 18-jähriger Grazer lenkte gegen 02:25 Uhr seinen Pkw auf der Wetzelsdorfer Straße in westliche Richtung und wollte die Kreuzung mit der Reininghausstraße in gerader Richtung überqueren. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk GU befuhr zeitgleich die Reininghausstraße in südliche Richtung und fuhr in dieselbe Kreuzung ein. Die Ampel war ausgeschaltet und blinkte gelb, der 18-Jährige hatte „Vorrang Geben“. Der Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich. Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte aber nach der Behandlung eines Rippenbruches im UKH Graz in häusliche Pflege entlassen werden. Der 18-Jährige klagte über Schmerzen im Handgelenk, suchte aber vorerst keinen Arzt auf.