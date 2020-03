Verrückter entführte Rad-Profi: 7 Jahre Haft

Die Radsportlerin Nathalie ­Birli (27) ging nach einer Trainingsfahrt durch die Hölle.

Stmk. Es war das unerklärlichste Verbrechen des vergangenen Jahres: Sieben Stunden lang hatte ein heute 34-Jähriger die Profi-Radsportlerin Nathalie Birli (27) in seiner Gewalt, nachdem er sie zuvor bei einer Trainingseinheit nahe Krumberg mit seinem Auto absichtlich angefahren und mit einem Holzknüppel niedergeschlagen hatte. Er zerrte die junge Mutter in sein Haus, versuchte, sie in der Badewanne zu ertränken. Am Donnerstag musste sich der Kidnapper vor dem Straflandesgericht für seine Tat verantworten. Das Urteil: sieben Jahre Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter. Nicht rechtskräftig, es gilt die Unschuldsvermutung.

Nathalie Birli hatte Todesängste ausgestanden. Nachdem er ihr den Arm gebrochen hatte, brachte der Angeklagte sie in sein Haus. Dort wollte der 35-Jährige die Sportlerin ertränken. Motiv: Wut, die Freundin hatte ihn verlassen.

Mit einem Trick konnte Birli den Entführer überlisten. Sie schwärmte von den Orchideen in seinem Haus, er fasste Vertrauen. Bis er sie sogar nach Hause fuhr.