Ein 22-Jähriger hat am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in eine Grazer Arztpraxis die 40-jährige Ärztin verletzt. Die Frau konnte ihn jedoch zusammen mit ihrem Ehemann (40) festhalten, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr in die Arztpraxis in Graz-Lend gekommen und hatte versucht, Mobiltelefone, Geldbörsen und einen Laptop zu stehlen. Die Medizinerin ertappte ihn auf frischer Tat. Auf der Flucht warf er vor der Ärztin eine Glastüre zu und verletzte sie dadurch am Unterarm. Die Frau und ihr Ehemann verfolgten den Grazer und konnten ihn gemeinsam mit einem Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.