Wanderin stieg in Leoben in Wespennest: Erlitt allergische Reaktion

Leoben. Eine Wanderin ist bei einem Abstieg in der Eisenerzer Ramsau im Bezirk Leoben am Mittwochnachmittag in ein Wespennest gestiegen. Die 28-Jährige wurde von mehreren Wespen gestochen und erlitt eine allergische Reaktion. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die Grazerin unternahm gemeinsam mit einer 32-jährigen Frau eine Wanderung von der Eisenerzer Ramsau in Richtung Donnersalpe. Bei einem steilen Abstieg stiegen die beiden gegen 14.30 Uhr in ein Wespennest und wurden von mehreren Wespen gestochen. Als die 28-Jährige allergisch reagierte, setzte ihre Begleiterin einen Notruf ab. Die Grazerin wurde mittels Tau geborgen und vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Hochsteiermark gebracht.