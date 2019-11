Am Wochenende wurde wieder ein Patient mit Masern im LKH behandelt.

Graz. Im heurigen Jahr sind die Masern-Erkrankungen in der Steiermark angestiegen. Erst am Wochenende musste ein ­Vater zweier Kinder im Univ. Klinikum Graz gegen die sehr ansteckende Infektionskrankheit behandelt werden. Rund 40 Fälle sind alleine in der Steiermark aufgetreten. Auch österreichweit steigt die Zahl der Infektionen mit aktuell 147 Fällen an, wie das Hygieneinstitut der Med-Uni Graz bestätigte. Die Stadt Graz bietet Gratis-Impfungen dagegen an.