Wiener Nazi randalierte auf Weihnachtsmarkt

Ein Wiener mit rechtsradikalem Polithintergrund drohte sogar Leute zu erschießen.

Leoben. Der Weihnachtsmarkt in Leoben sollte ein besinnlicher Ort sein – doch am Sonntagabend lief die Stimmung völlig aus dem Ruder. Ein 43-jähriger Wiener sorgte für eine äußerst negative „Bescherung“: Der Mann hatte zu viel Punsch intus und fing an zu randalieren. Er belästigte mehrere Besucher und fuchtelte mit 9-mm-Pistolenpatronen herum, drohte, Menschen zu erschießen. Als die alarmierte Polizei den Verdächtigen zu den Vorfällen befragen will, antwortete der nur mehrmals mit dem Hitlergruß. Als er auch noch auf den Streifenwagen spuckte, wurde er festgenommen. In seinen Taschen befand sich tatsächlich Munition. Eine Waffe hatte er zum Glück keine dabei.