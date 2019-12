Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall Montagmittag wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Stainach, Bezirk Liezen. Gegen 11:10 Uhr lenkte eine 25-jährige Ungarin den Pkw ihres 31 Jahre alten ungarischen Lebensgefährten (Beifahrer) auf der B145 von Bad Mitterndorf kommend in Fahrtrichtung Stainach-Pürgg. Die 25-Jährige kam bei starkem Schneetreiben von der, mit Schneematsch bedeckten, Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Am Pkw entstand Totalschaden. Beide Personen wurden in das LKH Bad Aussee eingeliefert.