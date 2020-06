Zwei Tote nach Frontal-Crash auf der S6

Ein Pkw und ein Lkw prallten in Baustellenbereich aufeinander. Die Semmering Schnellstraße war am Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw in einem Baustellenabschnitt der Semmering Schnellstraße (S6) sind am Montagnachmittag nach ersten Informationen der Autobahngesellschaft Asfinag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge waren gegen 15.15 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache zusammengestoßen, sagte ein Sprecher zur APA.



Der Unfall war zwischen den Abfahrten Krieglach und Mitterdorf passiert. Das bestätigte auch die Polizei. Die S6 war am Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.