Zwei Verletzte bei Fahrzeug-Kollision

Donnerstagfrüh kam es zur Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt zwei Personen verletzt.

Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg. Gegen 08:40 Uhr war ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Lkw-Zug auf der B 76 von Schwanberg kommend in Fahrtrichtung Deutschlandsberg unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 54-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, ihren Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Hinter ihr fuhr ein 26-Jähriger, auch aus dem Bezirk Deutschlandsberg, mit einem Klein-Lkw nach. Auf Höhe des Feuerwehrhauses in Rettenbach musste die 54-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der nachkommende 26-Jährige bemerkte dies zu spät und prallte gegen den Pkw der Frau. Der Pkw wurde gegen den Lkw-Zug geschleudert und kam mit Totalschaden zum Stillstand. Die Frau wurde im Pkw eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Rettenbach, Hollenegg und Deutschlandsberg befreiten die 54-Jährige aus ihrem Pkw. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, eingeliefert. Der 43-Jährige blieb unverletzt.