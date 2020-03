Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freitagfrüh kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Klein-Lkw. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt.

Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark. Gegen 06:30 Uhr war ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw von Studenzen kommend über die L 201 in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 26-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, mit einem Klein-Lkw von der Gemeindestraße Mühlteichweg kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Kirchberg an der Raab. Bei der Kreuzung mit der L 201 missachtete der 26-Jährige den Vorrang („Vorrang geben“) und kollidierte mit dem Pkw des 31-Jährigen. Dabei wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins LKH Feldbach eingeliefert. Ein mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Die Feuerwehr Kirchberg an der Raab war im Einsatz.