Alko-Lenker fährt E-Scooter-Fahrerin nieder, sie musste wiederbelebt werden

Eine 23-jährige E-Scooter-Lenkerin ist am frühen Freitagabend in Kirchberg an der Raab in der Südoststeiermark von einem Pkw erfasst worden.

Passanten entdeckten sie bewusstlos in einem Acker liegend. Nach einer Reanimation wurde sie laut einer Aussendung der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht, wurde aber von der Polizei ausgeforscht. Der 29-jährige Tatverdächtige war schwer alkoholisiert.

Fahrzeugteile an der Unfallstelle und anschließende weitere Erhebungen zur Fahrzeugtype führten die Polizisten zu dem Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Sie fanden ihn schlafend in seinem Zuhause vor. Bei seiner Einvernahme gab er an, das Fahrzeug zwar gelenkt zu haben, sich aber nicht an einen Unfall erinnern zu können. Der mutmaßliche Unfalllenker wurde auf freiem Fuß angezeigt.