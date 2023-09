Besucherrekort: 170.000 feierten beim Aufsteirern

Am Samstag zum Warm-up kamen 50.000 Besucher, am Sonntag wurde der Rekord vom Vorjahr geknackt: 170.000 Besucher feierten in Graz.

Graz. Volksmusik, Handwerkskunst, kulinarische Leckereien und Tracht: Das Aufsteirern am Wochenende bot allerlei Unterhaltung für die Besucher, und die kamen in Scharen. Mit einem Besucherrekord von mehr als 170.000 Besucher blicken die Veranstalter auf ein gelungenes Brauchtumsfest zurück. Landeshauptmann und Volkskulturreferent Christopher Drexler (ÖVP) schritt heuer zum zweiten Mal mit dem Holzhammer zum Werk: Mit neun Schlägen öffnete er das Bierfass und machte somit den offiziellen Anstich zum Fest am Sonntag. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hielt den Zapfhahn für den Landeschef. „Das Aufsteirern zeigt wie kaum eine andere Veranstaltung die Freude am Brauchtum, an der Tradition und die Begeisterung, Dirndl und Lederhose auszuführen. Wir alle setzen damit ein Zeichen, wie stark und stolz unsere Steiermark ist“, sagt Drexler. Kahr gefallen die Outfits: „Es gibt hier so viele originale Trachten zu sehen. Es ist schön, dass Brauchtum so gelebt wird“, sagt sie.