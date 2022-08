Fahrrad-Hasser brach Radler bei Überfall mehrere Knochen

Wie ein Irrer sprang der Angreifer auf den Radweg und attackierte einen 60-Jährigen.

Stmk. Der brutale Vorfall ereignete sich Montagnachmittag in Mandling am Ennstalradweg. Dort wurde ein einheimischer Radler, der mit seiner Frau Richtung Schladming unterwegs war, von einer Schreckgestalt, die aus dem Nichts auftauchte, vom Bike gerissen. Danach schlug der Aggressor derart brutal auf den Steirer ein, dass das Opfer mehrere Knochenbrüche davontrug. Die Gattin musste den Überfall hilflos mitansehen – dann flüchtete der Fahrrad-Hasser in den Wald.

Bei dem Angreifer dürfte es sich laut ersten Ermittlungen um einen nicht sesshaften Streuner handeln, der im Nahbereich des Radwegs in einem Zelt hauste. Daneben stand ein Trolley. Die Sofortfahndung, bei der mehrere Polizeistreifen, Diensthunde und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, blieb erfolglos.