Klima-Aktivisten legen Verkehr in Graz lahm

Zum ersten Mal kam es nun auch in der steirischen Hauptstadt zu einer Protestaktion.

Klimaktivisten brachten am Montagmorgen auf dem Grazer Joanneumring den Verkehr zu Stillstand. In einer Aussendung forderten die Umweltschützer von der Regierung "Sofortmaßnahme gegen Kostenexplosion und Klimakrise endlich Tempo 100 auf der Autobahn

‼️SITZBLOCKADE AM JOANNEUMRING GRAZ‼️



???? Trotz Kälte und Nässe haben wir uns heute in Graz für #Tempo100 auf die Straße geklebt.



⁉️Zeitgleich startet die #COP27. Seit der ersten vor 40 Jahren sind die Emissionen stetig gestiegen. Wird diese was bringen? #LetzteGeneration pic.twitter.com/1UHMdCBB4Y — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 7, 2022

Letzte Generation" kündigt Ausweitung ihrer radikalen Proteste an

Ungeachtet der stark zugenommenen Kritik an ihren Aktionen hat die Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" eine Ausweitung ihrer radikalen Proteste angekündigt. "Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden", sagte die Aktivistin Carla Rochel am Sonntag im Sender RTL. Die Union tritt für eine Verschärfung des Strafrechts für Klimaaktivisten ein. Dies stößt in der deutschen Ampel-Koalition jedoch auf Ablehnung. "Letzte Generation" eine Ausweitung ihrer radikalen Proteste angekündigt. "Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden", sagte die Aktivistin Carla Rochel am Sonntag im Sender RTL. Die Union tritt für eine Verschärfung des Strafrechts für Klimaaktivisten ein. Dies stößt in der deutschen Ampel-Koalition jedoch auf Ablehnung.

Rochel sagte in der Sendung "stern TV am Sonntag", ihre Bewegung befinde sich nicht in einem "Beliebtheitswettbewerb": Es gehe den Aktivistinnen und Aktivisten "nicht darum, gemocht zu werden - sondern darum, dass der Gesellschaft bewusst wird, dass wir in eine Klimakatastrophe rasen". Die 20-Jährige schloss auf Nachfrage auch Blockadeaktionen an deutschen Flughäfen nicht aus. In Amsterdam hatten Klimaaktivisten am Samstag den Flughafen Schiphol teilweise lahmgelegt.

Die Gruppierung "Letzte Generation" hatte zuletzt unter anderem mit Blockaden des Straßenverkehrs und Attacken auf berühmte Gemälde für Aufsehen gesorgt. Der politische Streit um die Aktionen der Klimaaktivisten hat sich jedoch verschärft, seitdem in der vergangenen Woche in Berlin eine Radfahrerin während einer Protestblockade von einem Betonmischer überrollt worden war. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr hatte am Montag wegen der Blockadeaktion im Stau gestanden und war deshalb verspätet zum Unfallort gekommen. Die Berliner Polizei stellte deshalb gegen zwei Protestierende Strafanzeige, unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Radfahrerin erlag am Donnerstag im Krankenhaus ihren Verletzungen.