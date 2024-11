Mann verwechselt Amt mit seinem Hotel – Alarm ausgelöst

Ein 27-jähriger Mann ist Sonntagfrüh in die Bezirkshauptmannschaft Leoben eingedrungen.

Allerdings nicht, um dort Wertsachen zu erbeuten oder gar Amtswege zu erledigen - er war einfach der Meinung, dass es sich bei dem Gebäude um sein Hotel handelte, beteuerte der alkoholisierte Mann gegenüber Polizeibeamten. Diese waren auf den Plan gerufen worden, weil der 27-Jährige Einbruchsalarm ausgelöst hatte, teilte die Polizei mit.

Kurz nach 6.00 Uhr waren mehrere Polizeistreifen, darunter auch Diensthundeführer, zur Bezirkshauptmannschaft Leoben beordert worden. Kurz nachdem sie über die beschädigte Eingangstür das Gebäude betreten hatten, kam ihnen ein "sichtlich alkoholisierter Mann" entgegen. "Der verwirrte Mann gab an, dass er in einem Hotel in Leoben untergebracht sei und davon ausgehe, sich gerade in diesem zu befinden", hieß es dagegen äußerst nüchtern im Polizeibericht. Der 27-Jährige wurde auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht und auf freiem Fuß angezeigt.