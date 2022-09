Strache: Sein geheimes Doppelleben

Vor vier Wochen erfuhr Philippa Strache erstmals, dass sie von HC Strache betrogen wurde und er ein uneheliches Kind hat. Da hatte sie genug.

Vor zwei Wochen berichteten ÖSTERREICH und oe24 erstmals über die Scheidungsklage, die Philippa Strache gegen HC eingebracht hat. Im Artikel war von „schwersten Eheverfehlungen“ die Rede – zwei Wochen lang rätselten viele.

Auf Bitten von Philippa und ihrer Anwältin hat ÖSTERREICH, das die „Verfehlungen“ im Detail kannte, nicht darüber berichtet – um ihren „höchstpersönlichen Lebensbereich“ zu schützen. Ein Kleinformat war weniger korrekt und anständig – und ließ gestern die Bombe platzen.

ÖSTERREICH hat seit Wochen dazu alle Details:



Er zeugte ein Kind, während er die Hochzeit plante

HC Strache hat in Wahrheit sechs Jahre lang ein Doppelleben geführt:

2014 lernte er Philippa Beck kennen, verliebte sich in sie, zog mit ihr 2015 zusammen und heiratete sie im Herbst 2016.

Seit 2015 hatte Strache allerdings zeitgleich eine „heiße“ Affäre mit der verheirateten Frau eines Top-Managers, die auch Unternehmerin ist: blond, etwa 10 Jahre älter als Philippa.

Mit dieser verheirateten Frau hatte Strache, während er Philippa seine Liebe schwor und die Hollywood-Hochzeit vorbereitete, mehrmals pro Monat Sex – und zwar ohne Verhütung.

Affäre mit verheirateter Frau eines Top-Managers

Im Jahr 2016 – kurz vor der Hochzeit mit Philippa – bekam die „Zweitfrau“ von HC Strache ein Baby.

Das entzückende Mädchen ist mittlerweile knapp sechs Jahre alt.

Erst vor wenigen Wochen kam der gehörnte Ehemann von Straches Zweitfrau drauf, dass die Tochter nicht von ihm ist. Er ließ einen Vaterschaftstest machen, der eindeutig Strache als Vater outete.

Der Top-Unternehmer brachte darauf die Scheidung ein und dürfte Philippa vom unehelichen Kind samt aller Details und Fotos informiert haben.

In Aussprache gestand er unter Tränen alles

In einer Aussprache vor gut zwei Monaten gestand HC Strache unter Tränen die ganze Affäre – inklusive der Tatsache, dass er die „Zweitfrau“ weiter trifft.

Sie arbeitet als Unter­nehmerin, auf einem auf „Exxpress“ veröffentlichten Foto sieht sie deutlich älter als Philippa aus.

Erst danach nahm sich Philippa mit Kristina Venturini die härteste Scheidungs-Anwältin Wiens und brachte die Klage wegen „schwerster Ehe-Verfehlungen“ ein.

Jetzt "brennt er wie ein Christbaum ..."

Klar ist: Sobald Philippa die Beweise für das uneheliche Kind, das während ihrer Ehe-Vorbereitung gezeugt wurde, offenlegt, hat HC Strache seine Scheidungsklage verloren.

Deshalb ging Strache vorgestern im Stile eines Selbstmord-Kommandos in die Offensive – und enthüllte sein uneheliches Kind in einem Kleinformat. HC versucht damit seine Affäre so darzustellen, als sei der Sex und die Zeugung seines Kindes bereits vor der Ehe mit Philippa „passiert“ und deshalb kein Scheidungsgrund.

Wenn die Richterin das nicht gelten lässt, wird es für Strache teuer: Er muss nicht nur für Philippa und den gemeinsamen Sohn Unterhalt zahlen – auch die „Zweitfrau“ will jetzt Unterhalt für die sechsjährige Tochter. Na servas …