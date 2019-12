21-Jährige stürzte mit Pkw in Tirol in Bach

Eine 21-Jährige ist mit ihrem Pkw in die Kelchsauer Ache gestürzt.

Hopfgarten. Eine 21-Jährige ist am Montagabend im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit ihrem Pkw in die Kelchsauer Ache gestürzt. Die junge Frau dürfte laut Exekutive vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Rutschen gekommen und in der Folge über den linken Straßenrand hinaus geraten sein.



Das Auto kam schließlich in dem Bach auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 21-Jährige musste von der Feuerwehr Hopfgarten aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.