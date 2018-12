22-Jährige in Tirol seit Tagen vermisst

In Tirol wird seit Mittwoch eine 22-Jährige vermisst. Die junge Frau war nicht mehr in ihre Wohnung in Kufstein zurückgekehrt, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Unfall wird befürchtet. Die Exekutive veröffentlichte inzwischen ein Bild der 22-Jährigen und bat um Hinweise.

Andere Vermisste gefunden

Die beiden in Salzburg abgängigen Rumäninnen sind nach Hinweisen von Zeugen von einer Polizeistreife am Freitag gegen 16.00 Uhr wohlbehalten aufgefunden worden. Die Großmutter und ihre zweijährige Enkelin hielten sich beim Ferdinand-Hanusch-Platz im Stadtzentrum auf. Laut Polizei dürften sie sich gestern verirrt und die Nacht im Freien beziehungsweise in öffentlichen Durchgängen verbracht haben.