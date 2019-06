23-jähriger Motorrad-Lenker crasht in Felswand

Jenbach. Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Jenbach in Tirol (Bezirk Schwaz) frontal gegen eine Felswand geprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, verlor der 23-Jährige aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam daraufhin zu Sturz.

Der Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwaz gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Achenseebundesstraße musste während der Versorgung des Verletzten und aufgrund eines Ölaustritts aus dem Motorrad für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden.