26 Skigebiete nehmen jetzt Fahrt auf

In den kommenden drei Tagen gibt es einen Eröffnungs-Marathon.

Tirol. Die Hochsaison für Wintersportler ist mittlerweile voll im Gange. Es geht Schlag auf Schlag, ein Tiroler Skigebiet nach dem anderen startet in die neue Saison. In dieser Woche heißt es gleich in 26 Skigebieten „ab auf die Pisten“.

Auf geht’s. Los geht es mit dem Eröffnungsreigen bereits morgen, Donnerstag, mit der Eröffnung des Skigebietes Serfaus – Fiss – Ladis. Am Freitag folgen dann Alpbach – Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Fügen – Spieljoch, Galtür, Paznaun-Ischgl, Wildschönau – Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Ellmau – SkiWelt.

Samstag. Am Samstag ist dann ein regelrechter Massen-Eröffnungstag. In die Wintersaison starten: Eggalm – Tux – Lanersbach, Gerlos – Zillertal Arena, Jungholz, Kals – GG Resorts Kals-Matrei, Rastkogel – Tux – Vorderlanersbach, Seefeld

Rosshütte, St. Jakob im Defereggental/Brunnalm, Tiroler Zugspitzbahn, Tux – Finkenberg, Zell am Ziller – Zillertal Arena.

Ebenfalls los geht es am Samstag voraussichtlich in Brixen im Thale, Going, Hopfgarten – Itter – Kelchsau, Mayrhofen – Zillertal, Scheffau, Schneeberglifte Thiersee, Söll, St. Johann in Tirol, Westendorf.