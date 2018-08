28-Jähriger stürzt mit Fahrzeug 60 Meter tief ab - tot

Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Brixlegg (Bezirk Kufstein) mit einem Kleintransporter tödlich verunglückt. Der Taxifahrer kam gegen 01.00 Uhr mit dem Mietwagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 60 Höhenmeter über ein Feld ab. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und danach darunter eingeklemmt. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.