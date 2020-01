31-Jähriger prallt beim Rodeln gegen Baum - tot

Er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.

Wien/Ramsau im Zillertal. Ein 31-jähriger Ungar ist am Donnerstag bei einem Rodelunfall im Schigebiet Gerlosstein - im Zillertal (Bezirk Schwaz in Tirol) - ums Leben bekommen. Er war auf der Naturrodelbahn in einer leichten Rechtskurve über den Rand hinausgekommen, stürzte 10 Meter in den Wald ab und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum. Er erlag an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.