31-Jähriger verätzt sich Gesicht und Bein

Ein 31-jähriger Kroate hat sich am Donnerstag bei Wartungsarbeiten einer Pumpe in Wattens in Tirol an der rechten Gesichtshälfte und am linken Bein verätzt.

Wattens. Wie die Polizei berichtete, hatte sich eine Schlauchverschraubung gelöst, wodurch Laugenflüssigkeit ausgetreten war.



Der 31-Jährige musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Er hatte laut Exekutive bei der Arbeit die entsprechende Schutzkleidung getragen.