Unfall ereignete sich bei Ladetätigkeiten an Lkw.

Ein 32-Jähriger ist Freitagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Tarrenz im Tiroler Bezirk Imst schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf einem Firmengelände mit Ladetätigen an einem Lkw beschäftigt, als er plötzlich rückwärts aus mehr als zwei Metern Höhe auf den Asphalt stützte und sich am Kopf verletzte. Der Mann wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.