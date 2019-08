Innsbruck. In Innsbruck hat am Sonntag in der Nacht ein 43-jähriger Serbe einen 54-jährigen Mann aus Montenegro durch Schläge ins Gesicht verletzt. Der 43-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen und bereits befragt. Der 54-Jährige wurde in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, wird laut Polizei noch ermittelt.