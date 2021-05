58-Jähriger spurlos verschwunden: Suchaktion läuft

Wer hat diesen Mann gesehen?

Tirol. Am Sonntagabend Gestern Abend zeigten Angehörige die Abgängigkeit eines 58-jähriger Österreichers aus seinem Haus in Hart im Zillertal an, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Ein Unfall wird befürchtet.

Eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Kaltenbach, der Feuerwehr mit der Feuerwehrdrohne, der Wasserrettung, der Polizei und des Polizeihubschraubers verlief bisher negativ.

Deshalb wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten – die Polizei veröffentlichte am Montagnachmittag ein Foto des Vermissten.