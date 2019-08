Schwendt. Eine 64-jährige Deutsche ist am Mittwoch in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie befand sich gerade in einer Kurve als sie aus Eigenverschulden zu Sturz kam, teilte die Polizei mit. Die 64-Jährige wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.