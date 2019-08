Tulfes/Innsbruck. In Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) in Tirol hat sich am Sonntagabend ein tödlicher Traktorunfall ereignet. Wie die Polizei Montagfrüh mitteilte, kam dabei ein 72-jähriger Österreicher ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 23.30 Uhr. Nähere Informationen zur Unfallursache und zum Hergang konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.