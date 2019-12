Weil einem 15-jährigen Mopedlenker in Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land) die Helmbrille beschlug, ist er am Sonntagnachmittag in einem Kreuzungsbereich mit einem 77-jährigen Fußgänger kollidiert.

Kolsass. Der Senior war nach dem Unfall ansprechbar, er dürfte jedoch schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann ins Spital nach Hall gebracht. Der Jugendliche blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf einer Kreuzung zweier Nebenstraßen. Laut Polizei beschlug die Brille des 15-Jährigen auf der Innenseite, weshalb seine Sicht eingeschränkt war.