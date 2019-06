85-jähriger Niederländer ertrank in Tiroler Badeteich

Ein 85-jähriger Niederländer ist am Donnerstag in einem Badeteich bei einem Campingplatz in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ertrunken. Ein 70-jähriger Bekannter des Verunglückten, ebenfalls ein Niederländer, fand den Mann rund 20 Meter vom nördlichen Einstiegsbereich leblos im Wasser treiben, berichtete die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief erfolglos. Warum der Mann in dem Teich ertrunken war, war zunächst noch unklar. Eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache wurde angeordnet.