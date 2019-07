87-Jähriger nach Verkehrsunfall im Spital verstorben

St. Johann in Tirol. Nachdem ein 87-jähriger Fußgänger in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am 22. Juni von einer 41-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst und dabei schwer verletzt worden ist, verstarb der Mann laut Polizei am Dienstag im Spital. Die Frau hatte einen Sekundenschlaf und kam daher über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Mann wurde 20 Meter weit in ein neben der Straße liegendes Grundstück geschleudert.