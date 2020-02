Acht Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall auf der Reschenstraße bei Tösens in Tirol (Bezirk Landeck) am Freitagvormittag hat mindestens acht Verletzte gefordert.

Tösens. Dies sagte ein Sprecher der Polizei zur APA und bestätigte damit Medienberichte. Drei Fahrzeuge, eines davon ein Bundesheerfahrzeug, waren auf der leicht verschneiten Straße zusammengeprallt.

Das Fahrzeug des Bundesheeres war mit vier Insassen am Weg nach Nauders, um dort Grenzkontrollen durchzuführen, berichtete der ORF Tirol. Dabei dürfte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Durch den Zusammenprall kam das Bundesheerfahrzeug weiter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen zweiten Pkw.

Einige Insassen schwer verletzt

Einige der Insassen dürften schwere Verletzungen erlitten haben. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Reschenstraße musste in beide Richtungen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.