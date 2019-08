Alaska: Tiroler erfror mit Ehepaar in Gletschersee

Manfred B. war auf der ganzen Welt unterwegs. Als gelernter Bergwanderführer tourte der Innsbrucker mit Gruppen ebenso durch Kroatien wie über die Windward Islands der Kleinen Antillen in der Karibik. Zuletzt verschlug es den 62-jährigen Tiroler nach Kanada, wo er sich in British Columbia am Pazifik niederließ. Auch von dort aus führte er Touren für Touristen.

Zuletzt war er mit Deutschen aus der Nähe von Köln unterwegs. Mit dem Ärzte-Ehepaar Albrecht (67) und Elisabeth Sch. (69) besuchte er den malerischen Gebirgssee des Valdez-Gletschers in Alaska. Das Trio unternahm eine Kajaktour.

© Getty Images Kajaktouren sind beliebt auf dem Gletschersee Valdez.

Innsbrucker starb auf einer Eisscholle

Das Drama um das Trio begann, als das aufblasbare Kajak Luft verlor und anschließend kenterte. Manfred B. und das Ehepaar stürzten in den See, alle trugen Schwimmwesten. Doch im nur sechs Grad kalten Wasser war die Überlebenschance für den Österreicher und die beiden Deutschen gering. Maximal vier Minuten dauert es bei diesen Temperaturen bis zur Bewusstlosigkeit. Während das Paar ertrank, schaffte es der Innsbrucker noch auf eine Eisscholle. Doch hier erfror er.

In einer wasserdichten Schatulle fanden die Rettungsmannschaften die Ausweispapiere der Opfer. Die Hinterbliebenen sind inzwischen verständigt.

© Getty Images Der Gletschersee lockt das ganze Jahr zahlreiche Touristen an.