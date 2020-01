Alpinist stürzte rund 15 Meter in Spalte ab: Verletzt

Ein polnischer Alpinist ist Dienstagvormittag auf dem Weg zur Wildspitze in den Ötztaler Alpen rund 15 Meter in eine Gletscherspalte gestürzt und wurde dabei verletzt.

Ötztal. Der Mann stieg gemeinsam mit einem Begleiter mit Steigeisen vom Mitterkarjoch auf die Wildspitze auf. Er ging als Zweiter in einer Seilschaft, als er durch den Schnee in die Spalte stürzte.



Dabei riss er den Vorangehenden mit, der ebenfalls aus Polen stammt. Dieser konnte den Sturz aber halten und blieb außerhalb der Spalte. Er sicherte seinen Begleiter, der auf einer Schneebrücke zum Liegen kam, und setzte den Notruf ab, hieß es seitens der Polizei zur APA. Die Sportler wurden schließlich von der Bergrettung geborgen und der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus in Zams geflogen.



Laut Polizei waren die Alpinisten mit Gletscherausrüstung unterwegs. Zuvor waren sie mit Schneeschuhen von der Breslauer Hütte ausgehend auf das Mitterkarjoch aufgestiegen.